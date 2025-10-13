Unfall mit zwei Verletzten: A5 bei Rastatt am Sonntag kurzzeitig voll gesperrt

Nach Angaben der Polizei hat sich auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd ein Auffahrunfall ereignet. Der Unfall geschah am Sonntag gegen 16.45 Uhr in Fahrtrichtung Basel. Drei Autos waren auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen unterwegs.

Ein Fahrer reduzierte die Geschwindigkeit wegen dichten Verkehrs. Ein BMW-Fahrer und ein Fiat-Fahrer bremsten zu spät. In der Folge fuhren die Fahrzeuge aufeinander auf. Der Fiat geriet ins Schleudern und touchierte eine Betonschutzwand.

Zwei Fahrer leicht verletzt

Der 46-jährige BMW-Fahrer und der 53-jährige Fiat-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte beide und brachte sie in eine Klinik. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Trümmerteile führten in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig zu einer Vollsperrung. Die Feuerwehr Rastatt räumte die Unfallstelle. Die Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.