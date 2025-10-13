Verfolgungsjagd in Rastatt: Trunkenheitsfahrt endet abrupt in Sackgasse

Nach Angaben der Polizei entzog sich eine 56-jährige VW-Fahrerin in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2.10 Uhr in Rastatt einer Verkehrskontrolle. Die Frau missachtete zuvor ein Stoppschild und ignorierte Halteanweisungen. Als der Verkehr stockte, hielten die Beamten sie kurzzeitig an.

Führerschein vorerst weg

In dieser Situation beschleunigte die Fahrerin erneut und streifte den kontrollierenden Polizisten sowie den Streifenwagen. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen. Anschließend flüchtete die 56-Jährige in Richtung Berliner Ring. In einer nahegelegenen Sackgasse stellten Einsatzkräfte das Auto und nahmen die Frau vorläufig fest. Polizisten stellten das Fahrzeug sicher. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Den Führerschein behielten sie ein.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.