Eine vermisste 90-Jährige aus einem Seniorenheim in Rastatt wurde gefunden. Ein Bürger entdeckte die orientierungslose Frau auf seinem Firmengelände.

Rastatt

Suche nach vermisster Seniorin in Rastatt abgeschlossen – Frau auf Firmengelände entdeckt

Eine 90-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Rastatt wurde seit Freitagabend vermisst. Jetzt wurde sie wohlauf auf einem Firmengelände entdeckt.
Von Redaktion
    •
    •
    •
    Polizei und Feuerwehr suchen in Rastatt mit Hunden und Hubschrauber nach einer Seniorin. (Symbolbild)
    Polizei und Feuerwehr suchen in Rastatt mit Hunden und Hubschrauber nach einer Seniorin. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Nach Angaben der Polizei konnte die seit Freitagabend, 7. September, vermisste Seniorin aus Rastatt dank eines Hinweises eines aufmerksamen Bürgers gefunden werden. Die Frau war am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf einem Firmengelände im Bereich der Rauentaler Straße entdeckt worden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt identifizierten die Frau und überstellten sie an den Rettungsdienst. Die Vermisste war orientierungslos, jedoch körperlich wohlauf.

