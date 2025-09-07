Nach Angaben der Polizei konnte die seit Freitagabend, 7. September, vermisste Seniorin aus Rastatt dank eines Hinweises eines aufmerksamen Bürgers gefunden werden. Die Frau war am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf einem Firmengelände im Bereich der Rauentaler Straße entdeckt worden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt identifizierten die Frau und überstellten sie an den Rettungsdienst. Die Vermisste war orientierungslos, jedoch körperlich wohlauf.

Redaktion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rastatt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Firmengelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis