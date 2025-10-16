Rastatt: Verkehrsstreit endet in Messerangriff

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg führte eine zunächst geringfügige Verkehrssituation am Mittwochnachmittag in Rastatt zu einem Einsatz. Die Insassen zweier Fahrzeuge trafen gegen 17 Uhr in der Bismarkstraße aufeinander. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein Autofahrer kurz an und blockierte die Durchfahrt einer Autofahrerin.

Autofahrer treffen erneut aufeinander

Nach der ersten Klärung begegneten sich beide Gruppen später in der Alten Bahnhofstraße erneut. Die Fahrer und Mitfahrer beider Autos sind 17 bis 32 Jahre alt. Ein Streitgespräch entwickelte sich. Beteiligte gerieten in Handgreiflichkeiten.

Ein Beteiligter zog nach Polizeiangaben ein Messer oder einen messerähnlichen Gegenstand und schlug die Fensterscheibe eines der Fahrzeuge ein. Beteiligte äußerten Beleidigungen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln zu Ablauf und Tatbeteiligungen. Die Ermittlungen dauern an.