Unfall unter Alkoholeinfluss: Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt in der Schlossstraße

Am Freitagabend, 10. Oktober, kam es in der Schlossstraße in Rastatt zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Nach Angaben der Polizei war ein 21-jähriger Mann gegen 17.50 Uhr unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt zu Fall kam. Dabei zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu.

Deutlicher Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht über die erforderliche Versicherung verfügte.

Verfahren gegen den 21-Jährigen

Die Polizei leitete mehrere Verfahren gegen den jungen Mann ein – unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.