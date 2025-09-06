Polizei sucht nach vermisster Seniorin (90) – Zeugenhinweise erbeten

Seit Freitagabend sucht die Polizei in Rastatt nach einer 90-jährigen Bewohnerin eines Seniorenheims. Die Frau verließ die Einrichtung in der Badener Straße gegen 19 Uhr in unbekannte Richtung und ist bislang nicht zurückgekehrt.
Wegen ihres hohen Alters und bestehender Erkrankungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. In der Nacht beteiligten sich bereits Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr an der Suche. Am Samstagmorgen wurden die Maßnahmen mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber ausgeweitet.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- etwa 150 Zentimeter groß
- hagerer Körperbau
- kurze graue Haare
- zuletzt bekleidet mit schwarzer Hose und grünlicher Weste
Die Polizei bittet Zeugen, die die Frau seit Freitagabend gesehen haben, dringend um Hinweise unter der Notrufnummer 110.
