Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Rastatt
Icon Pfeil nach unten

Rastatt: 90-jährige Seniorin aus Heim vermisst – Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber

Rastatt

Polizei sucht nach vermisster Seniorin (90) – Zeugenhinweise erbeten

Eine 90-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Rastatt wird seit Freitagabend vermisst. Polizei und Feuerwehr suchen mit Hunden und Hubschrauber – Zeugen sollen sich melden.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Polizei und Feuerwehr suchen in Rastatt mit Hunden und Hubschrauber nach einer Seniorin. (Symbolbild)
    Polizei und Feuerwehr suchen in Rastatt mit Hunden und Hubschrauber nach einer Seniorin. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Seit Freitagabend sucht die Polizei in Rastatt nach einer 90-jährigen Bewohnerin eines Seniorenheims. Die Frau verließ die Einrichtung in der Badener Straße gegen 19 Uhr in unbekannte Richtung und ist bislang nicht zurückgekehrt.

    Wegen ihres hohen Alters und bestehender Erkrankungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. In der Nacht beteiligten sich bereits Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr an der Suche. Am Samstagmorgen wurden die Maßnahmen mit Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber ausgeweitet.

    Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

    • etwa 150 Zentimeter groß
    • hagerer Körperbau
    • kurze graue Haare
    • zuletzt bekleidet mit schwarzer Hose und grünlicher Weste

    Die Polizei bittet Zeugen, die die Frau seit Freitagabend gesehen haben, dringend um Hinweise unter der Notrufnummer 110.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden