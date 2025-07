Lkw missachtet Rotlicht – Unfall in Rastatt

Nach Angaben der Polizei kollidierten am frühen Montagmorgen, 21. Juli, zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich K77A/K3740 in Rastatt. Ein 21-jähriger Ford-Fahrer fuhr in Richtung Steinmauern und überquerte die Kreuzung bei grünem Ampellicht. Ein Lkw-Fahrer, 47 Jahre alt, soll die Kreuzung bei Rot befahren haben.

Unfallstelle an der K77A in Rastatt

Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei der Ford-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden umfasst auch Schäden an einem Ampelmast und einem Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.