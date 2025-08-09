LKW-Fahrer verursacht Kettenreaktion auf A5 bei Bühl und flüchtet nach Unfall: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Nach Angaben der Polizei verursachte am Freitagnachmittag, 8. August, ein abruptes Spurwechselmanöver eines Sattelzug-Lenkers eine Kettenreaktion auf der Autobahn. Der Lastwagen wechselte plötzlich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein Audi A3 nach links ausweichen. Dabei kollidierte der Pkw mit einem VW Passat auf dem dritten Fahrstreifen.

Bühl: Unfallumstände und aktuelle Ermittlungen

Der 32-jährige Fahrer des Audi und die 52-jährige Fahrerin des Passats erlitten leichte Verletzungen. Die Unfallstelle blieb mehrere Stunden gesperrt, um die Bergung und Reinigung durchzuführen. Der unbekannte Fahrer des Sattel-LKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Fahrzeug soll mit einer blauen Plane der Aufschrift "Marti" versehen gewesen sein.

Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beamte des Autobahnpolizeireviers Bühl haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise zum Unfallhergang werden von den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 07223 80847112 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.