Fischadler in Baden-Württemberg: Nesträuber rauben Eier und Zukunft des Paars

Rastatt

Drama im Adlerhorst: Einziges Fischadlerpaar in Baden-Württemberg verliert Nachwuchs

Das einzige Fischadlerpaar in Baden-Württemberg, bekannt als Chronos und Kepler, bleibt in diesem Jahr ohne Nachwuchs. Der Grund: Ein nächtlicher Nesträuber plünderte die vier Eier – vermutlich ein Baummarder. Für das Artenschutzprojekt am Oberrhein bedeutet das einen Rückschlag von mindestens einem Jahr.
Von Marius Nann
    Fischadlerpaar Rastatt auf ihrem Horst.
    Fischadlerpaar Rastatt auf ihrem Horst. Foto: NABU/Daniel Schmidt-Rothmund

    Ende April schien noch alles in Ordnung: Die Wildkamera am Horst im Landkreis Rastatt zeigte vier Eier im Nest. Doch in einer Nacht änderte sich alles. Das gab der NABU-Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung vom 15. August bekannt.

    Nächtlicher Angriff in 30 Metern

    Auf den letzten Bildern ist die Fischadler-Mutter in Abwehrhaltung zu sehen – kurz bevor der Räuber zuschlug. Vermutlich kletterte ein Baummarder den Horstbaum hinauf, vertrieb den Vogel und fraß die Eier an. Spuren fanden sich später nicht mehr.

    Fischadler Eier im Nest.
    Fischadler Eier im Nest. Foto: NABU/Daniel Schmidt-Rothmund

    Spurensuche im Adlerhorst

    Erst Ende Juli konnte ein Team um NABU-Experte Daniel Schmidt-Rothmund die Speicherkarte der Kamera bergen. Die Auswertung zeigte ein einzelnes Ei am Horstrand, das später ebenfalls verschwand. Nach dem Angriff reparierten Chronos und Kepler zwar ihr Nest, suchten aber auch andere Brutplätze auf – unter anderem im Elsass, rund 20 Kilometer entfernt.

    Kletterer Klaus Bürk am Fischadler-Horst
    Kletterer Klaus Bürk am Fischadler-Horst Foto: NABU/Daniel Schmidt-Rothmund

    Adler-Hoffnung für 2026

    Trotz des Verlustes gibt es positive Signale: Im Juli inspizierte das Paar mehrfach eine zweite Nisthilfe in der Nähe des ursprünglichen Horstes. „Vielleicht suchen sie sich ein neues Zuhause – das wäre für den Artenschutz im Land eine gute Nachricht“, so Schmidt-Rothmund . Auch andernorts gibt es Erfolge: In Bayerisch-Schwaben konnten drei junge Fischadler beringt werden.

    Kopf eines Fischadlers.
    Kopf eines Fischadlers. Foto: NABU/Daniel Schmidt-Rothmund

    Fischadler in Baden-Württemberg : Rückkehr nach über 100 Jahren

    Fischadler brüten erst seit 2023 wieder in Baden-Württemberg – nach 116 Jahren ohne Nachweise. Das Paar aus Rastatt stammt aus Sachsen-Anhalt und hatte 2023 und 2024 insgesamt fünf Jungvögel großgezogen.

    Fischadler im Flug. Fischadler
    Fischadler im Flug. Fischadler Foto: NABU/Eberhard Körner

    Im 19. Jahrhundert war die Art im Land weit verbreitet, wurde aber als vermeintlicher Nahrungskonkurrent ausgerottet. Heute gibt es dank intensiver NABU-Arbeit wieder zwei Paare am Oberrhein. Nisthilfen, Spenden und ehrenamtliches Engagement spielen dabei eine zentrale Rolle.

