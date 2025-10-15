Logo ka-news.de
Bombe in Rastatt – Krisenstab entscheidet über weitere Maßnahmen

Rastatt

Bombe in Rastatt entdeckt - Krisenstab entscheidet über Entschärfung

Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Bombe wurde von Experten gesichtet und nach deren Empfehlung wieder zugeschüttet.
Von Katharina Peifer
    |
    |
    |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Eric Reiff

    Am frühen Dienstagabend, 14. Oktober, ist eine Bombe in einer Baugrube des Kombibads in der Jahnallee in Rastatt gefunden worden. Das geht aus einer ersten Mitteilung der Stadt vom 15. Oktober hervor. Um 12 Uhr tagt der Krisenstab der Stadt Rastatt. Dabei soll dann auch der Zeitpunkt der Entschärfung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst vereinbart werden.

    Bombe in Ettlingen entdeckt.
    Bombe in Ettlingen entdeckt. Foto: Thomas Riedel

    Zuletzt wurde im Juli in Ettlingen eine Fliegerbombe erfolgreich entschärft.

