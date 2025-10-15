Bombe in Rastatt entdeckt - Krisenstab entscheidet über Entschärfung

Am frühen Dienstagabend, 14. Oktober, ist eine Bombe in einer Baugrube des Kombibads in der Jahnallee in Rastatt gefunden worden. Das geht aus einer ersten Mitteilung der Stadt vom 15. Oktober hervor. Um 12 Uhr tagt der Krisenstab der Stadt Rastatt. Dabei soll dann auch der Zeitpunkt der Entschärfung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst vereinbart werden.

Icon vergrößern Bombe in Ettlingen entdeckt. Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bombe in Ettlingen entdeckt. Foto: Thomas Riedel

Zuletzt wurde im Juli in Ettlingen eine Fliegerbombe erfolgreich entschärft.