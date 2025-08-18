Sind Sally Özcan und Max Giesinger ein Paar? Das sagt sie darüber

Saliha „Sally“ Özcan war 16 Jahre lang mit ihrem Mann Murat zusammen, bevor sie sich im November 2023 trennten. Seitdem brodelt die Gerüchteküche, wie es um den Beziehungsstatus der erfolgreichen Back- und Kochinfluencerin und Unternehmerin aus Waghäusel steht. Nun äußerte sich Özcan in einem Interview zu den Gerüchten über sie und den Sänger Max Giesinger. Sind die beiden ein Paar?

Saliha „Sally“ Özcan: Ist ihre Liebeswelt nun geklärt?

Nach dem Ehe-Aus nach 16 Jahren mit ihrem Ehemann Murat, ist Sally Özcan in der Trennungsphase. Die Trennung lief einseitig, so beendete die Influencerin Sally die Beziehung – der Ex Murat erfuhr davon im Auto und stand erstmal unter Schock. Die Scheidung zieht sich, weil es noch Streitigkeiten um Geld gibt.

Mit dem Klatsch-Magazin Bunte sprach Özcan über die Trennung: „Ich habe jahrelang um meine Ehe gekämpft und wollte, dass es klappt, aber am Ende war nichts mehr zu retten.“ Dabei ging es ihr auch um ihre Töchter, weshalb sie so lange zugeredet hat – doch offensichtlich hat sie da ins Leere geredet, wie sie weiter ausführt: „In einer gesunden Partnerschaft wächst man miteinander, redet über alles und respektiert den anderen. Das war bei uns nicht so, und ich wollte meinen Töchtern das nicht länger so vorleben. Ich hätte schon viel früher einen Schlussstrich ziehen sollen“.

So viel zu ihrem bald Ex-Ehemann. Doch wie sieht es mit neuen Liebschaften aus? Zum Sänger Max Giesinger stellt Sally Özcan gegenüber Bunte klar: „Max ist ein Kumpel, kommt aus meiner Gegend. Wir kochen auch mal zusammen, aber das war es schon.“ Es läuft also nichts? „Gar nichts“, lacht sie. Aber alleine, für immer, möchte sie nicht bleiben.

