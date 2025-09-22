Pietro Lombardi will sich sterilisieren lassen: Den Wunsch nach einer Tochter gibt er trotzdem nicht auf

Im August 2025 gaben Sänger Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa ihre Trennung öffentlich bekannt. Auch, wenn es schon zuvor zu Trennungen und Zwischenfällen in der Beziehung gekommen ist, scheint das Ende der gemeinsamen Zeit dieses Mal endgültig zu sein. Lombardi ist bereits aus dem gemeinsamen Haus in Köln ausgezogen, Rypa kürzlich mit ihren Kindern in das Traumhaus, das sie gemeinsam mit Lombardi geplant hatte, eingezogen. In dieser herausfordernden Zeit hat sich Lombardi nun überraschend auf Instagram zu seiner zukünftigen Familienplanung geäußert.

Wieviele Kinder hat Pietro Lombardi?

Pietro Lombardi hat zwei Söhne mit Rypa: Leano, der im Januar 2023 geboren wurde und Amelio, der im August 2024 auf die Welt kam und vor Kurzem getauft wurde. Aus seiner Ehe mit Ex-Frau Sarah Engels ging 2015 der Sohn Alessio hervor.

In einer Instagram-Story beantwortete Lombardi kürzlich die Frage, ob es hart sei, drei Kinder zu haben. Darauf antwortete er: „Nein, es ist das größte Geschenk, das mir das Leben gegeben hat.“ Weiter erklärte er, dass es richtig so sei, dass die Kinder bei ihren Müttern leben, er aber trotzdem kein „Besuchspapa“ sein wolle, der nur mal an den Wochenenden vorbeischaut: „Ich will in jeder Phase Papa sein, mit allem, was dazugehört.“

Pietro Lombardi: So überraschend äußert er sich zu seiner Familienplanung

In einer weiteren Instagram-Story beantwortete Lombardi eine weitere Frage eines Fans, der wissen wollte, ob er sich noch mehr Kinder wünsche. „Werde mich safe sterilisieren lassen“, lautete die Antwort Lombardis, der diese mit einem lachenden Emoji verzierte. Bei dieser final klingenden Antwort beließ es Lombardi nicht. Im nächsten Satz drückte er noch einen Wunsch aus: „Muss ich eben ein Mädchen eventuell mal adoptieren.“ Ob die Adoptionswünsche ernst gemeint sind und Realität werden, wird sich zeigen.

