Pamela Reif spricht über Liebesleben: Das wünscht sich die Fitness-Influencerin

Pamela Reif ist mit über 9 Millionen Instagram-Followern eine der bekanntesten deutschen Influencerinnen. Weltweit trainieren Menschen mit ihren Work-outs. Über das Privatleben der 29-Jährigen ist aber nicht allzu viel bekannt. In einem Interview mit der BILD-Zeitung sprach sie nun über ihren Wunsch nach innerer Ruhe, ihre Visionen für die Zukunft und ihr Liebesleben.

Pamela Reif: „Ich bin mehr als hübsch vor der Kamera“

Mit 16 Jahren begann Pamela Reif auf Instagram zu posten. Bis sie damit Geld verdiente, dauerte es aber. „Mein erstes Geld bekam ich mit 19, das waren 50 Euro pro Post“, erzählt sie im Interview mit BILD. Heute ist sie nicht nur Social-Media-Star, sondern auch Unternehmerin.

Aktuell ziehe sie sich aber bewusst ein wenig aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich bin mehr als hübsch vor der Kamera. Ich habe Köpfchen. Und das will ich einsetzen“, sagt sie dazu. Im Hintergrund arbeite sie an nächsten Karriereschritten. „Ich baue hinter den Kulissen neue Wege: eigene Firmen, unternehmerische Ideen, Verantwortung“, sagte sie. Unter dem Markennamen „Naturally Pam“ verkauft Pamela Reif bereits Fitnessprodukte wie Proteinriegel und Snacks.

Pamela Reif: Wie geht es für den Fitness-Star weiter?

Nun soll es mit neuen Ideen weitergehen, mit denen Reif offenbar vor allem das Ziel verfolgt, unabhängig von der Social-Media-Maschinerie zu sein. „Ich will nicht mit 40 noch jeden Tag Content posten. Ich will dann längst auf eigenen Beinen stehen“, so Reif zu BILD.

Aber auch für ihr Privatleben habe sie Pläne. „Ich wünsche mir meinen Traummann, Kinder und ein glückliches Leben im Traumhaus“, sagt sie. Das Haus habe sie schon. Beim Rest lasse sie sich Zeit. „Ich suche nicht krampfhaft. Aber ich will Magie. Seelenverwandtschaft. Oder gar nichts.“ Erst vor ein paar Monaten trennte sich Pamela Reif vom Fitness-Influencer Willy Whey, mit dem sie zwei Jahre lang eine Beziehung führte.

Einen bestimmten Typ Mann habe Reif aber nicht, wenn es um die Suche nach der großen Liebe geht: „Meine Ex-Freunde waren alle komplett unterschiedlich. Es muss einfach Klick machen.“