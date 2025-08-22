Nach Trennung von Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa meldet sich zum ersten Mal wieder bei ihren Fans

Erstes Statement nach Liebes-Aus: Mitte August 2025 gab Influencerin Laura Maria Rypa auf Instagram überraschend bekannt, dass ihre Beziehung zum Ex-DSDS-Gewinner und Sänger Pietro Lombardi gescheitert sei. Danach wurde es still: Weder Rypa noch Lombardi äußerten sich öffentlich zum Beziehungsende. Nun hat sich Laura Maria Rypa mit einer Botschaft an ihre Follower zurückgemeldet.

Schon gewusst? Noch im Juni 2025 haben Rypa und Lombardi emotionale Bilder von der Taufe ihres Sohnes in den sozialen Medien geteilt. Allerdings drangen auch immer wieder Informationen über mutmaßliche Auseinandersetzungen zwischen Rypa und Lombardi an die Öffentlichkeit. In einem Fall ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft.

Laura Maria Rypa meldet sich nach der Trennung von Pietro Lombardi bei ihren Fans

Auf Instagram veröffentlichte Laura Maria Rypa eine Story, die mittlerweile wieder abgelaufen ist. Darin bedankt sich Rypa zunächst bei ihren rund einer Million Followern für das Verständnis in den letzten Tagen. „Auch, wenn privat gerade einiges anders ist“, erklärt Rypa, „weiß ich, dass der Alltag weiter geht. Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch meine Arbeit.“

Im Anschluss wandte sich die Influencerin auch an ihre Werbepartner. Sie betonte, wie wichtig es ihr sei, zuverlässig zu bleiben und ihre Kooperationen einzuhalten, eine zentrale Einnahmequelle für viele Content-Creator. „Schritt für Schritt“, so Rypa weiter, „werde ich wieder in den gewohnten Rhythmus finden und meiner Arbeit nachgehen.“

Zum Abschluss richtete sie sich noch einmal direkt an ihre Community: „Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt.“

Übrigens: Nach seinem DSDS-Aus bei RTL hat Pietro Lombardi darüber nachgedacht, zur Konkurrenz zu wechseln. Besonders gut gefallen Lombardi nach eigener Aussage die Formate „The Voice Kids“ und „Sing meinen Song“.

Was stand in der Trennungsnachricht von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi?

Bereits am Sonntag, dem 17. August, hatten Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi ihre Trennung bekannt gegeben. In einer damals ebenfalls über Instagram verbreiteten Mitteilung schrieb die Influencerin: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“ Weiter erklärte sie: „Aus Respekt vor unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter sagen.“ Rypa und Lombardi haben zwei gemeinsame Söhne.

Schon gewusst? Lombardi hat eine starke Meinung zu Alkohol und behauptet, noch nie welchen getrunken zu haben.