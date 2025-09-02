Nach Trennung von Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa ist „extrem dünn geworden“

Die Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sorgt nicht nur für viel Wirbel in den Medien, sondern zeigt auch, wie sehr ein solcher Bruch an den Kräften zehren kann. Erst vor wenigen Tagen machte Rypa das Liebes-Aus öffentlich. Ziemlich offen spricht sie nun auch über die Folgen. Auf Instagram zeigt die 29-Jährige ihren über 900.000 Followern, welche Spuren die vergangenen Wochen bei ihr hinterlassen haben.

Laura Maria Rypa: „Das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte“

„Hey ihr Lieben, ich möchte ehrlich mit euch sein“, beginnt Laura Maria Rypa die Botschaft, die sie per Instagram-Story an ihre Follower sendet. Man sieht ein Foto, auf dem Rypa eine weite Hose und ein bauchfreies Top trägt. Ihr Bauch wirkt eingefallen, die Rippen zeichnen sich leicht ab. „Ihr seht es selbst: Ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte“, erklärt die Mutter von zwei Kindern.

Der Gewichtsverlust sei keine bewusste Entscheidung gewesen, betont sie. „Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress.“ Ob die Trennung von ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi dafür sorgte, dass Rypa Mahlzeiten ausließ und ihr Körpergewicht sank, lässt die Influencerin aus. Sie gesteht aber: „So wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper.“

Laura Maria Rypa nach Trennung: „Auch ich habe Phasen, in denen es mir nicht gut geht“

Nun versuche sie, wieder bewusster zu essen, sagt Rypa: „Mein Ziel ist es, langsam wieder zuzunehmen und Schritt für Schritt in meinen Alltag zurückzufinden.“ Künftig wolle sie ihrem Körper wieder die Energie geben, die er brauche. An ihre Fans möchte sie mit dieser Instagram-Story besonders eine Botschaft zu mehr Selbstliebe senden: „Nicht immer läuft alles perfekt. Auch ich habe Phasen, in denen es mir nicht gut geht und ich mich nicht wohlfühle. Und das ist okay.“

Übrigens: Pietro Lombardi zog sich die ersten Tage nach der Trennung erst mal aus der Öffentlichkeit zurück. Gut eine Woche nach dem Liebes-Aus hatte der Sänger aber wieder einen Auftritt.