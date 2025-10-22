Erster Auftritt nach der Trennung: So vertraut zeigten sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa am Boxring

Mitte August 2025 gab Laura Maria Rypa das Liebes-Aus mit Pietro Lombardi bekannt. Seitdem blieben die Influencerin und der Sänger in Kontakt, nicht zuletzt wegen der beiden gemeinsamen Söhne Leano (2) und Amelio (1). Auf einen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit hatten Fans allerdings vergeblich gewartet – bis jetzt. Am Samstag, 18. Oktober 2025, zeigte sich das ehemalige Liebespaar gemeinsam auf einem Event – und saß bei diesem sogar nebeneinander in der ersten Reihe. Was hat es damit auf sich?

Lombardi und Rypa sitzen bei Box-Event nebeneinander in der ersten Reihe

Am Samstagabend traten beim „Fame Fighting“ Reality-Stars im Boxring gegeneinander an, 16 Männer und vier Frauen. Für Pietro Lombardi stellte das Event eine Pflichtveranstaltung dar. Schließlich sei Veranstalter Eugen Lopez sein „Bruder“, wie er bei der Pressekonferenz vor der ungewöhnlichen Boxveranstaltung sagte. Zudem kämpften weitere Freunde des Musikers, darunter Tobias Pietrek, Yasin Cilingir und Filip Pavlovic.

Kein Wunder daher, dass Lombardi auf der Gästeliste stand. Auf dieser fand sich auch seine Ex-Verlobte Rypa, was schon vor dem Event für Spekulationen sorgte. Nicht zuletzt, da beide betont hatten, dass die Liebe noch nicht erloschen sei. Am Samstagabend lief die Influencerin gegen 17.30 Uhr dann tatsächlich über den Roten Teppich der Grugahalle in Essen, berichtet die Bild. Demnach sei Lombardi bereits zwei Stunden früher eingetroffen. Zu den Kämpfen waren Lombardi und Rypa dann nebeneinander anzutreffen, in Reihe eins, direkt am Ring. „Ist schon klar, dass man irgendwie so hingesetzt wird. Aber alles ist gut“, kommentierte Lombardi die Sitzordnung zunächst laut der Bild. Kurz vor dem Beginn der Kämpfe folgte dann ein gemeinsames Interview.

Direkte Frage an Lombardi und Rypa: „Was haben wir verpasst?“

Bild-Reporterin Céline Behringer stellte dem Ex-Paar im Interview am Ring zunächst eine direkte Frage: „Was haben wir verpasst?“ Lombardi und Rypa reagierten locker mit einem Lachen, dann wurde Lombardi allerdings deutlich: „Wir haben einen schönen und entspannten Abend hier und alles andere hat euch nichts anzugehen.“ Rypa hielt sich auf Nachfrage komplett bedeckt und wollte den gemeinsamen Auftritt nicht kommentieren. Eine Reaktion, die viel Raum für Spekulationen lässt.

In der Folge knipsten Lombardi und Rypa noch ein Selfie, welches Rypa in ihrer Instagram-Story teilte. Ihr Kommentar: „Auf einen entspannten Abend“.

Pietro Lombardi könnte bald selbst im Ring stehen

Im Rahmen des „Fame Fighting“ gab Lombardi auch bekannt, dass es ihn reizen würde, eines Tages selbst im Ring zu stehen. „Ich habe schon fünf Kilo in vier Wochen runter“, sagte er im Bild-Interview: „Wenn ich die Chance hätte, würde ich auch in den Ring steigen. Ich boxe seit sechs Jahren, habe schon jemand im Sparring K. o. geschlagen. Wenn ich in den Ring steigen würde, dann vielleicht gegen einen ausländischen Influencer. Mir fällt jetzt keiner ein, auf den ich aktuell sauer bin.“

Mit seiner Trennung habe das harte Training allerdings nichts zu tun. „Ich mache Sport für mich, andere Frauen interessieren mich nicht“, wurde Lombardi deutlich.