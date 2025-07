Ozzy Osbourne ist tot – Rock-Ikone stirbt mit 76 Jahren

„It is with more sadness than mere words can convey that we have to report that our beloved Ozzy Osbourne has passed away this morning. He was with his family and surrounded by love. We ask everyone to respect our family privacy at this time“, heißt es in einem Statement seiner Familie auf Instagram.

Ozzy Osbourne: Der Heavy-Metal-Star erobert die Musikszene

Ozzy Osbourne wurde in den 1970er-Jahren als Sänger der Heavy-Metal-Band Black Sabbath bekannt (gegründet 1968 in Birmingham). Mit Songs wie Paranoid, Iron Man und War Pigs prägte er das Genre nachhaltig.

Wegen Drogen und Alkoholproblemen wurde Osbourne 1979 aus der Band geworfen. Mit seiner späteren Ehefrau Sharon, damals seine Managerin, startete Osbourne eine erfolgreiche Solokarriere und verkaufte weltweit rund 100 Millionen Platten.

Icon Vergrößern Osbourne, der die Nervenkrankheit Parkinson und weitere gesundheitliche Probleme hat, hatte den Auftritt als sein letztes Konzert angekündigt. (Archivbild) Foto: David Davies/PA Wire/dpa Icon Schließen Schließen Osbourne, der die Nervenkrankheit Parkinson und weitere gesundheitliche Probleme hat, hatte den Auftritt als sein letztes Konzert angekündigt. (Archivbild) Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Neben seiner Musik sorgte Osbourne immer wieder für Skandale und Aufsehen – etwa, als er einer Fledermaus den Kopf abbiss.

Junge Fans dank Reality-TV-Serie „The Osbournes“

Zudem waren Osbourne und seine Familie als Reality-TV-Stars aktiv. Durch die Doku-Soap The Osbournes (2002) wurde der Rocksänger auch einem jungen Publikum bekannt.

Trotz schwerer gesundheitlicher Rückschläge, darunter eine Parkinson-Diagnose im Jahr 2019, trat Ozzy am 5. Juli 2025 nochmals in Birmingham auf. Allerdings konnte er nur noch wenige Songs im Sitzen singen.