Versuchter Raub in Althengstett: Unbekannter flüchtet mit silbernem Fahrzeug

Laut Polizeibericht wurde eine 39-jährige Frau Opfer eines versuchten Raubes. Ein unbekannter Mann trat auf sie zu und versuchte, ihren E-Scooter gewaltsam an sich zu reißen. Sie wehrte sich sehr stark dagegen. Daraufhin attackierte der Täter die Frau mit einem Bügelschloss, das am Scooter angebracht war. Auch diese Attacke blieb erfolglos. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem Bügelschloss in einem silbernen Kombi. Das Fahrzeug ist vermutlich ein älteres Modell mit kantiger Karosserie. Es hat rostige Stahlfelgen und eine Dachboxhalterung.

Täter weiterhin auf der Flucht

Die Polizei beschreibt den Täter als Mann osteuropäischer Erscheinung, etwa 170 bis 175 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt. Er hatte kurze dunkle Haare, trug keine Gesichtsbehaarung und fiel durch starke Armbehaarung sowie ungepflegte Fingernägel auf. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze blaue Sporthose, ein dunkles T-Shirt mit einem Adidas-Logo und Flipflops.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zum Vorfall oder zum Aufenthaltsort des Täters werden unter der Telefonnummer 07231 1864444 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.