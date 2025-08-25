Logo ka-news.de
Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit Mauer und wird nur leicht verletzt

Pforzheim

Unfall nahe Großglattbach: Betrunkene fährt gegen Mauer

Am Freitagabend, 22. August, kam es zu einem Unfall auf der Landstraße L1125. Gegen 21 Uhr fuhr eine Betrunkene gegen eine Mauer. Sie war unterwegs zwischen Großglattbach in Richtung Vaihingen.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei kam die Fahrerin ohne äußere Einwirkung von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Alkoholtest vor Ort ergab knapp 2 Promille.

    Führerschein eingezogen

    Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Fremdschadens wird noch ermittelt. Die Polizei entzog der 30-Jährigen den Führerschein. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

