Unfall nahe Großglattbach: Betrunkene fährt gegen Mauer

Nach Angaben der Polizei kam die Fahrerin ohne äußere Einwirkung von der Fahrbahn ab. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Alkoholtest vor Ort ergab knapp 2 Promille.

Führerschein eingezogen

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Fremdschadens wird noch ermittelt. Die Polizei entzog der 30-Jährigen den Führerschein. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.