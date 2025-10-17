Unfall bei Illingen: B35 bis 15 Uhr gesperrt

Nach Angaben der Polizei ermittelt das Polizeirevier Mühlacker wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 61-jährigen Mercedes-Fahrer. Der Mann fuhr am Donnerstagvormittag auf der B35 von Vaihingen in Richtung Bretten. Er setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw an.

Fahrer und Beifaher werden leicht verletzt

Zur gleichen Zeit überholte ein 42-jähriger Audi-Fahrer bereits den Mercedes und den Lkw. Der Audi-Fahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern. Es prallte gegen den Lkw und einen Leitpfosten. Der Audi kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Der 70-jährige Lkw-Fahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer und der Audi-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Einsatzkräfte sperrten die Bundesstraße für Unfallaufnahme und Bergung bis etwa 15 Uhr.