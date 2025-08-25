Unbekannte stehlen zwei E-Bikes aus Mehrfamilienhaus in Pforzheim

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu dem Fahrradabstellraum. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes. Der entstandene Gesamtschaden sowie der Wert der gestohlenen E-Bikes sind bisher nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231 1863311 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.