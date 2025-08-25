Logo ka-news.de
Unbekannte stehlen zwei E-Bikes aus Mehrfamilienhaus in Pforzheim

Pforzheim

Im Zeitraum von Donnerstag, 21. August, bis Freitag, 22. August, brachen Unbekannte in einen Abstellraum in der Lotthammerstraße ein. Sie entwendeten zwei E-Bikes. Die Ermittlungen laufen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu dem Fahrradabstellraum. Dort entwendeten sie zwei E-Bikes. Der entstandene Gesamtschaden sowie der Wert der gestohlenen E-Bikes sind bisher nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231 1863311 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

