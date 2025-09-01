Logo ka-news.de
Schwerer Unfall auf der A8 bei Pforzheim: Alfa Romeo überschlägt sich, zwei Personen schwer verletzt

Polizeibericht aus Pforzheim

Schwerverletzte bei Unfall auf der A8 bei Pforzheim

Zwei Schwerverletzte und ein erheblicher Sachschaden sind das Resultat nach einem Unfall auf der A8. Ein Alfa Romeo hatte sich überschlagen und Feuer gefangen. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden.
Von Redaktion ka-news.de
    A8-Unfall bei Pforzheim: Alfa Romeo überschlägt sich am 1. September 2025
    A8-Unfall bei Pforzheim: Alfa Romeo überschlägt sich am 1. September 2025 Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag, 1. September, gegen 00.18 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 49-jährige Fahrer eines Alfa Romeo verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und landete letztendlich auf den Rädern. Angehörige der Autobahnpolizei berichteten, das Fahrzeug habe Feuer gefangen, welches durch Ersthelfer gelöscht wurde.

    Pforzheim Verkehrsunfall: Eine Person lebensgefährlich verletzt

    Beide Insassen erlitten teils schwere Verletzungen. Der Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Der 55-jährige Beifahrer kam schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erforderte eine Vollsperrung der Strecke in Richtung Karlsruhe.

    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Die Reinigungsarbeiten dauern noch an. Währenddessen kann der Verkehr vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 77.000 Euro. Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

