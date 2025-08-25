Rauch in Bad Herrenalb: Hotelgäste wegen überhitzter Kupplung evakuiert

Am Sonntagabend um 18.25 Uhr rückten zahlreiche Rettungskräfte nach Bad Herrenalb aus. Nach Angaben der Polizei gab es in der Tiefgarage eines Hotels an der Dobler Straße eine Rauchentwicklung. Dies führte zur Evakuierung von etwa 100 Hotelgästen durch die Feuerwehr. Die Betreuung der Gäste übernahm der Rettungsdienst.

Einsatz in Bad Herrenalb

Zunächst war unklar, ob ein Brand ausgebrochen war und was die Rauchentwicklung verursachte. Offene Flammen fanden die Einsatzkräfte jedoch nicht. Bei der Untersuchung der Tiefgarage stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug mit überhitzter Kupplung die Rauchmelder auslöste. Es gab keine Verletzten und auch keine Sachschäden.

Die Hauptstraße im Ort musste während des Einsatzes gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis etwa 21.30 Uhr. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bad Herrenalb, Bernbach und Dobel. Auch ein Fahrzeug aus Karlsruhe sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und eine Polizeistreife kamen zum Einsatz.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.