Verfolgungsjagd in Pforzheim: Polizei sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizei kam es am vergangenen Mittwochnachmittag zu einer Verfolgungsfahrt in Pforzheim. Eine Zeugin meldete gegen 14.45 Uhr einen mutmaßlich betrunkenen Opel-Fahrer im Bereich Wilferdinger Höhe. Eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord entdeckte den Wagen auf der Hachelallee im Gegenverkehr.

Der Fahrer flüchtete über die Wilhelm-Becker-Straße in den Tannhoferweg und weiter in den Kutscherweg. Er fuhr laut Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei missachtete er Verkehrszeichen. Mehrere Verkehrsteilnehmer kamen als Geschädigte oder Zeugen in Betracht.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten verloren den Opel aus den Augen. Eine Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Verdacht lautet auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung.

Geschädigte, die Hinweise zur Fahrweise oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.