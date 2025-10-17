Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Pforzheim
Icon Pfeil nach unten

Polizei Pforzheim führt Geschwindigkeitskontrolle auf B294 durch

Pforzheim

Achtung, Tempo-Sünder: Polizei Pforzheim verzeichnet 39 Verstöße auf der B 294 bei Birkenfeld

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat am Donnerstag auf der B 294 nach Tempo-Sündern Ausschau gehalten. Die Bilanz: 39 von 837 Fahrzeugen waren zu schnell, einem Fahrer droht ein Fahrverbot.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei überwachte die Verkehrspolizei Pforzheim am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 294 auf der Gemarkung Birkenfeld. Einsatzkräfte erfassten 837 Fahrzeuge. Dabei registrierten sie 39 Verstöße.

    Die Mehrheit hielt sich an Geschwindigkeit

    Unter den Beanstandeten waren 31 Pkw- und 8 Lkw-Fahrer. Vier Pkw überschritten das Limit um 21 km/h oder mehr. Ein Pkw überschritt das Limit um 40 km/h oder mehr. Ein Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

    Bei den Lkw stellten die Beamten acht Überschreitungen zwischen mehr als 10 km/h und 30 km/h fest. Die Mehrheit hielt die zulässige Geschwindigkeit ein. Die Polizei setzt die Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fort.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden