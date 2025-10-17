Achtung, Tempo-Sünder: Polizei Pforzheim verzeichnet 39 Verstöße auf der B 294 bei Birkenfeld

Nach Angaben der Polizei überwachte die Verkehrspolizei Pforzheim am Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 294 auf der Gemarkung Birkenfeld. Einsatzkräfte erfassten 837 Fahrzeuge. Dabei registrierten sie 39 Verstöße.

Die Mehrheit hielt sich an Geschwindigkeit

Unter den Beanstandeten waren 31 Pkw- und 8 Lkw-Fahrer. Vier Pkw überschritten das Limit um 21 km/h oder mehr. Ein Pkw überschritt das Limit um 40 km/h oder mehr. Ein Fahrzeugführer muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Bei den Lkw stellten die Beamten acht Überschreitungen zwischen mehr als 10 km/h und 30 km/h fest. Die Mehrheit hielt die zulässige Geschwindigkeit ein. Die Polizei setzt die Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit fort.