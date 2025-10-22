Pforzheim: Drogenfahrt ohne Führerschein – Polizei stoppt 25-Jährigen

Eine Streife hielt den Wagen gegen 11.20 Uhr in der Unteren Wilferdinger Straße an. Die Beamten stellten Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. In einer Tasche fanden die Einsatzkräfte einen Joint und eine geringe Menge Cannabis.

Eine Weiterfahrt untersagten die Polizisten. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Die Behörden hatten ihm diese bereits entzogen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.