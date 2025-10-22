Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Pforzheim
Icon Pfeil nach unten

Pforzheim: Drogenfahrt ohne Führerschein – Polizei stoppt 25-Jährigen

Pforzheim

Pforzheim: Drogenfahrt ohne Führerschein – Polizei stoppt 25-Jährigen

Bei einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagvormittag hat die Polizei einen 25-jähigen Autofahrer in Pforzheim angehalten. Wie sich herausstellt, war der Mann unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Eine Streife hielt den Wagen gegen 11.20 Uhr in der Unteren Wilferdinger Straße an. Die Beamten stellten Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. In einer Tasche fanden die Einsatzkräfte einen Joint und eine geringe Menge Cannabis.

    Eine Weiterfahrt untersagten die Polizisten. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Die Behörden hatten ihm diese bereits entzogen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden