Fahrzeugbrände in Pforzheim: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

In der Nacht zu Mittwoch, 6. August, brannten zwei Fahrzeuge und ein Anhänger in der Eutinger Straße. Das Feuer brach gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz "Kohlenbunker" aus, wie die Polizei berichtet. Nach der Verhaftung am gleichen Tag sitzt ein 41-Jähriger, der als dringend tatverdächtig gilt, in Untersuchungshaft. Der Mann wurde dem Haftrichter des Pforzheimer Amtsgerichts vorgeführt, der den Haftbefehl erließ.

Untersuchungen in Pforzheim

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Kriminalkommissariat Pforzheim untersuchen den Fall weiter. Die Ermittler prüfen auch, ob der Verdächtige mit anderen Bränden in Verbindung steht. Der Beschuldigte hat bisher keine Angaben zur Tat gemacht.

Die Behörden arbeiten daran, die genauen Umstände und ein mögliches Motiv zu klären. Ein eventuelles Tatmotiv bleibt unklar, ebenso wie eine Verbindung zu historischen Vorfällen. Der 41-jährige Tatverdächtige türkischer Staatsangehörigkeit hat keinen festen Wohnsitz. Die Ermittlungen dauern an, teilte die Polizei mit.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.