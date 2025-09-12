Logo ka-news.de
LKW-Brand auf der A8 bei Karlsbad: Fahrerin kann sich noch rechtzeitig retten

Pforzheim

LKW-Brand auf der A8 bei Karlsbad: Sperrung wieder aufgehoben

Aus noch ungeklärter Ursache fing ein LKW am Freitagmorgen auf der A8 Feuer. Die Fahrerin konnte sich unverletzt aus der Fahrerkabine retten. In Richtung Pforzheim war die A8 zeitweise gesperrt.
Von Verena Müller-Witt
    LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim
    LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Aktualisierung, 11.28 Uhr: Sperrung aufgehoben

    Laut Pforzheimer Polizei sind die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben.

    12. September, 8 Uhr: LKW brennt auf der A8

    Wie die Polizei in einem Telefongespräch erläutert, ereignete sich der Unfall am Freitag, 12. September, gegen 7.20 Uhr auf der A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim.

    LKW-Fahrerin blieb unverletzt

    Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Im Zuge der Aufräum- und Reinigungsarbeiten sind aktuell noch zwei Fahrstreifen gesperrt. Die linke Spur sei inzwischen wieder befahrbar.

    LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim
    LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
    LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim
    LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
