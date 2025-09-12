LKW-Brand auf der A8 bei Karlsbad: Sperrung wieder aufgehoben

Aktualisierung, 11.28 Uhr: Sperrung aufgehoben

Laut Pforzheimer Polizei sind die Reinigungsarbeiten abgeschlossen und die Sperrung aufgehoben.

12. September, 8 Uhr: LKW brennt auf der A8

Wie die Polizei in einem Telefongespräch erläutert, ereignete sich der Unfall am Freitag, 12. September, gegen 7.20 Uhr auf der A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim.

LKW-Fahrerin blieb unverletzt

Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Im Zuge der Aufräum- und Reinigungsarbeiten sind aktuell noch zwei Fahrstreifen gesperrt. Die linke Spur sei inzwischen wieder befahrbar.

LKW Brand auf A8 bei Karlsbad in Richtung Pforzheim Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

