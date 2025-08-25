Einbrecher erbeuten Tresore im Wert von 10.000 Euro in Pfalzgrafenweiler

Nach Angaben der Polizei drangen die Unbekannten gewaltsam in das Hotel ein. Sie erbeuteten mehrere Tresore. Die Höhe des Diebesguts wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96-200 zu melden.

