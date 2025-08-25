Logo ka-news.de
Hotel in Pfalzgrafenweiler ausgeraubt: Einbrecher erbeuten Tresore im Wert von 10.000 Euro

Pforzheim

Einbrecher erbeuten Tresore im Wert von 10.000 Euro in Pfalzgrafenweiler

In der Nacht auf Freitag, 22. August, wurde in ein Hotel in Pfalzgrafenweiler eingebrochen. Die Einbrecher klauten mehrere Tresore. Sie sind weiterhin auf der Flucht.
Von Redaktion ka-news.de
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei drangen die Unbekannten gewaltsam in das Hotel ein. Sie erbeuteten mehrere Tresore. Die Höhe des Diebesguts wird aktuell auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

    Zeugen gesucht

    Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96-200 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

