Zeugenhinweis führt zu Festnahme – Polizei stoppt Diebestour durch Pforzheim

In Pforzheim wurden fünf Frauen wegen Verdachts auf schweren Bandendiebstahl festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete Untersuchungshaft an.

Diebesgut in Wert von über 4.000 Euro

Am Mittwochnachmittag, 23. Juli, kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Pforzheimer Innenstadt zu einem Ladendiebstahl. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Pforzheim waren fünf Frauen beteiligt. Ein Zeugenhinweis führte zur schnellen Ermittlung und Festnahme der Tatverdächtigen. Im Auto der Frauen fanden die Beamten Diebesgut im Wert von über 4.000 Euro.

Pforzheims Maßnahmen gegen Diebesbanden

Die fünf Frauen stammen aus Frankreich und werden einer international agierenden Diebesbande zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim beantragte Haftbefehle wegen Verdachts auf schweren Bandendiebstahl. Wegen Fluchtgefahr befinden sich die Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Pforzheim dauern an. Es wird geprüft, ob die Gruppe für weitere Taten in der Region verantwortlich ist.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.