Goldwaschen, Herbstmarkt, Ü30-Party: Unsere Wochenend-Tipps für Pforzheim und die Region

Das erste Herbstwochenende dieses Jahres sollte gebührend begrüßt werden. Wie gut, dass es in der Goldstadt mehr als genug Veranstaltungen hierfür gibt. Ob Freitag, Samstag oder Sonntag - egal für welchen Tag, hier findet ihr alle Events in der Übersicht.

15. September bis 5. Oktober: Interkulturelle Woche Pforzheim

Die Interkulturelle Woche feiert Jubiläum: Zum 50. Mal setzen verschiedene Pforzheimer Institutionen und Organisationen in diesem Jahr mit zahlreichen Aktionen gemeinsam ein Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und Teilhabe. So findet etwa unter anderem am Freitag ein interkulturelles Frühstück statt, am Samstag ein „Women & Girls Bike Ride“ und am Sonntag ein Familien-Kulturtag.

Wann und Wo? Alle Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche gibt es hier.

26. September: Bauernmarkt Pforzheim

Heimatnah, naturnah, lebensnah - so definiert sich der Bauernmarkt Pforzheim. Neben Bauern bieten hier auch Gärtner, Winzer, Imker und Fischfarmer ihre traditionell handwerklich hergestellten Waren aus der Region an. Zirka 20 Beschicker sind auf dem Markt vertreten.

Wann? Von 9 bis 14 Uhr

Wo? Marktplatz Pforzheim

Ein Marktstand mit Gemüse. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

26. September bis 3. Oktober: Lange Nacht der Demokratie Pforzheim

Der Tag der Deutschen Einheit naht - höchste Zeit für die Lange Nacht der Demokratie in der Goldstadt. Bereits zum zweiten Mal finden unter diesem Namen vom 26. September bis zum 3. Oktober zahlreiche Veranstaltungen im Stadtgebiet statt. Diskussionsrunden, Vorträge, kreative Mitmachaktionen, Lesungen, künstlerische Darbietungen - hier ist für jeden etwas dabei. Folgende Events starten am Wochenende:

AI-Video-Workshop

Wann? Freitag bis Sonntag

Wo? Schlossberghöfe

Streetart

Wann? Samstag und Sonntag

Wo? Urban Art Gallery Schlossberg

Alle weiteren Veranstaltungen und weitere Infos zur Langen Nacht der Demokratie gibt es hier.

27. September: Goldwaschen in der Alb

Ja, richtig gelesen: Wer passend zur Goldstadt Pforzheim in Wild-West-Romantik eintauchen und sein (finanzielles) Glück selbst in die Hand nehmen will, der kann sich hier an der Waschpfanne versuchen. Ein Diplom-Geologe führt durch die Geschichte der Goldwäscherei und erklärt den Gebrauch von Waschbänken und -pfannen. Das Beste: Jeder darf sein selbst gewaschenes Gold mit nach Hause nehmen.

Wann? 10 bis 13.30 Uhr

Wo? Holzlagerparkplatz Kullenmühle

Bernbacher Straße, 76332 Bad Herrenalb

Kosten? 25 Euro pro Person

Anmeldung? Tourist-Info Bad Herrenalb unter info@badherrenalb.de oder 07083 / 5005 55. Achtung: Teilnehmerzahl auf 20 begrenzt

27. September: Ü30-Party in der BMW ahg Pforzheim

Wenn sich ein Autohaus in eine Großdisko verwandelt, dann findet die 30+ Party statt. Zum zweiten Mal findet die Tanzveranstaltung bereits statt. Auf der Tanzfläche ist von 90er-Klassikern bis zu aktuellen Clubhits alles geboten. Zudem gibt es einen Biergarten mit Cocktailausschank.

Wann? Ab 20 Uhr

Wo? BMW ahg Pforzheim,

Karlsruher Str. 69, 75179 Pforzheim

Tickets? Karten im Vorverkauf gibt es im Kartenbüro im TurmQuartier Pforzheim, bei ahg selbst oder hier . Tickets an der Abendkasse ab 20 Uhr, solange der Vorrat reicht.

28. September: Herbstmarkt Bad Herrenalb

Der Herbst ist da - und mit ihm die Zeit für gemütliche Bummel über die Märkte der Region. In Bad Herrenalb lockt an diesem Wochenende der Herbstmarkt mit saisonalen und regionalen Köstlichkeiten wie Käse und Wurst, selbstgemachte Marmeladen, Schwarzwälder Edelbrände, Obst und Gemüse der Saison, Heil- und Wildkräuter sowie kulinarischen Kleinigkeiten auf die Hand.

Auch herbstliche Deko-Artikel, handgemachter Schmuck und Textilien werden angeboten. Für die kleinen Besucher findet Kürbisschnitzen statt.

Wann? 11 bis 18 Uhr

Wo? Vor dem Kurhaus, auf dem Rathausplatz und entlang der Klosterstraße

In Bad Herrenalb findet der Herbstmarkt statt. Foto: Comofoto - stock.adobe.com

Täglich: Ein Besuch im Gasometer Pforzheim

Jeder in Pforzheim kennt ihn - ist er doch weithin sichtbar im Stadtbild der Oststadt. Doch wer war eigentlich auch tatsächlich schon einmal im Gasometer? Ein Besuch lohnt sich: Auf 1.500 Quadratmetern Grundfläche werden in dem umgebauten historischen Gaskessel Panoramakunstwerke des Künstlers Yadegar Asisi präsentiert. Ein guter Ausflugstipp für ein verregnetes Wochenende im Herbst.

Wann? täglich von 10 bis 18 Uhr

Wo? Hohwiesenweg 6, 75175 Pforzheim

Tickets? Tageskarten sowie alle Infos zu Führungen gibt es hier.

Der Gasometer ist eines von Pforzheims Wahrzeichen. Foto: Vincent - stock.adobe.com