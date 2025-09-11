Logo ka-news.de
Einsatz auf Firmengelände: Große Rauchwolke bei Containerbrand in Mühlacker

Große Rauchwolke bei Containerbrand in Mühlacker

Auf einem Schrottplatzgelände hat es gebrannt - eine Rauchwolke war weithin sichtbar. Was löste den Brand aus?
Von dpa
    In Mühlacker sind Container in Brand geraten. (Symbolbild)
    In Mühlacker sind Container in Brand geraten. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Akkus in einem Container haben einen Brand auf einem Schrottplatz in Mühlacker (Enzkreis) ausgelöst. Das Feuer ging nach Angaben der Polizei auf einen weiteren Container über. Warum die Akkus Feuer fingen, sei noch unklar. Inzwischen sei der Brand  gelöscht.

    Über dem Gebiet war eine große Rauchwolke sichtbar, hatte die Polizei zuvor berichtet. Rettungskräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

