Große Rauchwolke bei Containerbrand in Mühlacker

Akkus in einem Container haben einen Brand auf einem Schrottplatz in Mühlacker (Enzkreis) ausgelöst. Das Feuer ging nach Angaben der Polizei auf einen weiteren Container über. Warum die Akkus Feuer fingen, sei noch unklar. Inzwischen sei der Brand gelöscht.

Über dem Gebiet war eine große Rauchwolke sichtbar, hatte die Polizei zuvor berichtet. Rettungskräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

