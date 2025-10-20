Logo ka-news.de
Einbruch in Tiefenbronn: Polizei sucht Zeugen

Tiefenbronn

Einbruch in Tiefenbronn: Uhr gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte drangen von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus in Tiefenbronn ein und stahlen eine Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt zu Tatzeit und Schaden.
Von Redaktion ka-news.de
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim sind Unbekannte von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Schwarzwaldstraße. Die Eindringlinge erbeuteten eine Armbanduhr.

    Polizei sucht Zeugen

    Der Zeitraum lag zwischen 15.15 und 1.15 Uhr. Die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt. Sie gelangten ins Innere und durchsuchten Räume im Erd- und Obergeschoss. Anschließend flüchteten die Einbrecher. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unklar.

    Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

