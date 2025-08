Brandstiftung in Pforzheim? Zwei Autos und Anhänger in Flammen

Nach Angaben der Polizei gerieten in der Nacht zum Mittwoch zwei Autos sowie ein Anhänger auf einem Parkplatz in Pforzheim in Brand. Die Einsatzkräfte wurden gegen 1 Uhr zur Eutinger Straße gerufen, wo der Brand gemeldet wurde. Am Einsatzort stellten Feuerwehr und Polizei die brennenden Fahrzeuge fest. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Das Kriminalkommissariat Pforzheim untersucht den Fall und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Videoaufnahmen von dem Vorfall zu melden.

Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise zur Klärung der Brandursache. Wer zwischen den betreffenden Ereignissen auf dem Parkplatz "Kohlenbunker" verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei den zuständigen Behörden melden. Die Ermittlungen dauern an.

