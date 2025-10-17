Nach Brand in Pforzheimer Tiefgarage: Polizei nimmt 23-jährigen Verdächtigen fest

Freitag, 17. Oktober: 19.39 Uhr: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, haben sich Hinweise im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei auf einen 23 Jahre alten Mann verdichtet, der am Dienstagabend eine motorisierte Reinigungsmaschine in einer Tiefgarage in Brand gesteckt haben soll.

Hierbei konnte das Feuer frühzeitig gemeldet und zeitnah gelöscht werden. „Im Laufe des Freitagvormittags konnte der dringend Tatverdächtige von den Kriminalbeamten vorläufig festgenommen und dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt werden“, schreibt die Polizei.

Dieser erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Der 23-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft. „Zu den Motiven und möglichen weiteren Taten dauern die Ermittlungen noch an.“

Mittwoch, 15. Oktober, 15.44 Uhr: Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei ist am Dienstagabend, 14. Oktober, in einer Tiefgarage in der Pforzheimer Nordstadt eine motorisierte Reinigungsmaschine in Brand geraten. Einsatzkräfte registrierten gegen 22 Uhr starke Rauchentwicklung in einem Parkhaus in der Hohenstaufenstraße. Feuerwehr und Polizei löschten den Brand zeitnah.

Die Ursache steht noch nicht fest. Der Sachschaden liegt bei 2500 Euro. Gebäudeteile nahmen keinen Schaden. Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei Pforzheim prüft einen möglichen Zusammenhang mit früheren Bränden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.