Autofahrerin fährt gegen Mauer und wird nur leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin eines Fords auf der Landesstraße 1125 von Großglattbach in Richtung Vaihingen unterwegs. Sie kam ohne äußere Einwirkung von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille.

Führerschein eingezogen

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Fremdschadens wird noch ermittelt. Die Polizei entzog der 30-Jährigen den Führerschein. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

