Betrunkene Autofahrerin kollidiert mit Mauer und wird nur leicht verletzt

Pforzheim

Autofahrerin fährt gegen Mauer und wird nur leicht verletzt

Am Freitag, 22. August, verlor eine 30-jährige Fahrerin gegen 21 Uhr auf der L1125 die Kontrolle über ihr Auto und kollidierte mit einer Mauer. Ein Alkoholtest ergab knapp 2 Promille.
Von Redaktion ka-news.de
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin eines Fords auf der Landesstraße 1125 von Großglattbach in Richtung Vaihingen unterwegs. Sie kam ohne äußere Einwirkung von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Dabei verletzte sie sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 2 Promille.

    Führerschein eingezogen

    Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Höhe des Fremdschadens wird noch ermittelt. Die Polizei entzog der 30-Jährigen den Führerschein. Sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

