Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Parkrempler

Nach Angaben der Polizei versuchte am frühen Montagmorgen, 21. Juli, ein 36-jähriger Mann, seinen VW in eine Parklücke in der Julius-Naeher-Straße in Pforzheim zu manövrieren. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß abgestellten VW. Zeugen beobachteten den Vorfall. Der Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort und stieß beim Rückwärtsfahren noch gegen ein weiteres Fahrzeug.

Vorfall in der Julius-Naeher-Straße

Der flüchtende Pkw-Fahrer wurde wenig später von einer Streife gestoppt. Ein Atemalkoholtest vor Ort zeigte einen Wert von knapp 2,4 Promille an. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 9.500 Euro.

Die Polizei führte eine Blutentnahme durch. Der 36-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Der Vorfall wird voraussichtlich rechtliche Konsequenzen haben.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.