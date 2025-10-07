A8 bei Pforzheim: Rettungsgasse missachtet – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Pforzheim befindet sich ein 36-Jähriger nach mehreren Verkehrsunfällen vom Donnerstag, 2. Oktober 2025, in Untersuchungshaft. Der Opel-Fahrer soll am Abend auf der Bundesautobahn 8 kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-Süd ungebremst durch eine staubedingt gebildete Rettungsgasse gefahren sein und zwei Fahrzeuge beschädigt haben. Zudem soll er auf der Wurmberger Straße in Richtung Pforzheim mehrfach die Gegenfahrbahn genutzt und dadurch entgegenkommende sowie in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge gefährdet haben.

Pforzheim: Ermittlungen nach Vorfällen auf A8 und Wurmberger Straße

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.