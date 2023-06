Insgesamt gibt es 2023 rund 30 Konzerte zu bestaunen, zudem finden zusätzlich zwei Disco-Events ("Tanzab Spezial - Zeltival Goes Disco") statt. Etwa 250 Personen sind am Gelingen des kulturell globalen Zeltivals beteiligt - da kommen (auch anhand verschiedener und schöner Kulinarik/Gastronomie) im Außenbereich des Tollhaus traditionell echte Urlaubsgefühle auf!

2023 sind nach Angaben von Bernd Belschner deutlich mehr Frauen/Künstlerinnen am Start, was "der Qualität der Festivals nur gut tun kann". Übrigens: Teile des Line-Ups des Zeltivals 2024 stehen schon, so der scheidende Tollhaus-Chef Belschner. Anbei legt die ka-news.de-Kulturredaktion ihren Lesern ein paar musikalische Pretiosen ans Herz.

The Notwist sind großartige Indie-Musiker!

Den Anfang macht Curtis Harding (Donnerstag, 22. Juni, 20.30 Uhr). Als Sohn einer Gospelsängerin war Musik immer ein Teil seines Lebens und sein Weg führte ihn durch zahlreiche Genres wie Blues, Hip Hop, Rock, Punk und Soul. Als Backgroundsänger für CeeLo Green, Outcast und Ms. Lauryn Hill entwickelte Harding seinen ganz eigenen vielseitigen Sound. Support ist Luke Noa.

Curtis Harding | Bild: ps

Calexico (Freitag, 23. Juni, 20.30 Uhr) sind feine Tex-Mex-Indie-Rocker, die schon seit Jahrzenten ihre Fans verzücken. Ihr Album "Feast Of Wire" ist ein Klassiker, wie er im Buche steht. Und wird 2023 satte 20 Jahre alt. Ein Grund mehr, ins Tollhaus zu pilgern. Support ist übrigens Brian Lopez.

Ein echter Knaller im hiesigen Programm sind die Weilheimer The Notwist (Freitag, 14. Juli, 20.30 Uhr), was sind das für großartige Indie-Musiker! Allein das grandiose Werk "Neon Golden" aus dem Jahre 2002 lohnt den Besuch des Gigs der Elektro-Popper, die nicht das erste Mal im Tollhaus zu Gast sind. Auch die aktuelle Scheibe "Vertigo Days" ist ein echter Bringer, hat uns immens gefallen - und war auch auf Platz 5 der deutschen Album-Charts.

The Notwist aus Weilheim | Bild: ps

Eine besonders schöne Kollaboration ist auch das Konzert von Indie-Könner Bonaparte und der zauberhaften und rätselhaften Schweizerin Sophie Hunger (Mittwoch, 26. Juli, 20.30 Uhr). Ein echtes Zeltival-Urgestein sind natürlich Shantel & Bucovina Club Soundsystem (Freitag, 30. Juni, 20.30 Uhr), die Crew ist jedes Jahr Bestandteil des Festivals und hat mittlerweile seine ganz eigene Fanbase in der Fächerstadt. Seine Methode ist kulturelles Mixing und Sampling - ein toller und vielseitiger Musiker!

Shantel, das Zeltival-"Urgestein" | Bild: ps

Gehen wir über in den jazzigen Bereich: Sein Ton ist magisch, Jan Garbarek (Dienstag, 11. Juli, 20.30 Uhr) ist ein Zauberer auf seinem Saxophon. Zusammen mit seinem indischen Kompagnon/musikalischen Freund Trilok Gurtu an den Percussions/Trommeln ergibt sich ein fantastisches Freistil-Team.

Jan Garbarek - ein echter ka-news.de-Tipp!

Der Norweger war ja schon des Öfteren in Karlsruhe/im Tollhaus zu Gast, und angesichts seines stattlichen Alters sollte man gerne 2023 beim legendären Skandinavier und seiner hochklassigen Group vorbeischauen. Ein echter ka-news.de-Tipp!

Frei nach Bundeskanzler Olaf Scholz: Wer Funk bestellt, bekommt ihn auch! Nils Landgren schaut mit seiner fabelhaften Band beim Zeltival vorbei (Samstag, 8. Juli, 20.30 Uhr). Ob James Browns musikalische Masterminds Maceo Parker und Fred Wesley, ob Ray Parker Jr. oder Joe Sample von den Crusaders, sie alle machten schon bei der Funk Unit mit. Das ist ein echter Ritterschlag!

Nils Landgren Funk Unit | Bild: ps

Momentan sind bereits über 8.000 Tickets verkauft, man hofft seitens der Tollhäuser auf knackige 20.000 veräußerte Karten. Volle Kapazität wären 30.000 Plätze. Wer beim Vorverkauf im Tollhaus mindestens acht Karten (maximal zwei Karten pro Veranstaltung) für das Zeltival 2023 kauft, erhält einen Rabatt von 20 Prozent auf den tatsächlichen Kaufpreis. Die Zeltival Top 10 Konzerte (Eintritt zehn Euro), zählen zum Sparpreis-Paket, es gibt aber keine weitere Ermäßigungen.

Sebastian Bau, Geschäftsführer des Tollhaus | Bild: Kai Hanneken

Abschließend gibt der Tollhaus-Geschäftsführer Sebastian Bau noch einen Einblick in seine Zeltival-Seele: "Ich persönlich freue mich sehr auf Cimafunk (Mittwoch, 12. Juli, 20.30 Uhr), er ist eines der aufregendsten neuen Gesichter im Bereich der lateinamerikanischen Musik und ein Pionier, der den afrokubanischen Funk in die Welt bringt."

Cimafunk | Bild: ps

Der Experte spricht weiter: "Darüber hinaus empfehle ich Ladaniva (Mittwoch, 19. Juli, 20.30 Uhr), die preislich in die Phalanx der Zeltival Top Ten einzureihen sind. Die Musik des Duos schöpft aus Einflüssen der ganzen Welt, von traditioneller Balkanmusik über Maloya, Jazz und Reggae bis hin zu Hip-Hop mit starken Wurzeln in der armenischen Folklore."

Termin: 22. Juni bis 7. August, Kulturzentrum Tollhaus, Karlsruhe