Paul Needham

Auch an diesem Samstag, 16. September 2023, fand das Atoll-Festival auf dem Gelände des Alten Schlachthofs statt, bei dem zeitgenössische Zirkuskunst mit akrobatischen Bühnen-Shows, Tanz und mehr im Mittelpunkt stehen. Mit dabei waren dieses Mal das Duo Wakouva Teatro mit "Very Little Circus", Wes Peden und sein Programm "Rollercoaster", die vier Zirkusartisten von Circumstances und die zeitgenössische Zirkus Compagnie Cie Roikkuva mit "Empire Of Fools".

