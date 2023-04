Karlsruhe vor 34 Minuten

Independent Days 2023: Warum Filme wie "Tunten zwecklos" so wichtig sind für unsere Gesellschaft!

Was war und ist das für eine Hommage ans Kino, was für eine Atmosphäre im Filmtheater Schauburg in der Karlsruher Südstadt! Das Filmfest "Independent Days" (ID) hat auch in diesem Jahr wieder einmal aufs Beste gehalten, was es versprochen hat.