Karlsruhe Er trommelte jahrzehntelang für BAP: Schlagzeuger Jürgen Zöller liebt und lebt für das Instrument des Jahres

Vor knapp 100 Jahren brachte die "Ludwig Drum Company" in Chicago das erste Drumset auf den Markt. Jetzt, im Jahr 2022, hat das Schlagzeug die Orgel als "Instrument des Jahres" abgelöst. Was das Instrument rund um Hi-Hat, Snare und Bass Drum, Becken und Tom-Toms so besonders macht, weiß Jürgen Zöller. Der in Karlsruhe lebende leidenschaftliche Schlagzeuger und Produzent saß von 1987 bis 2014 bei der Kölschrock-Band BAP hinter der "Schießbude".