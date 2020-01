vor 12 Minuten Toby Frei Karlsruhe Kohi-Kulturmanager Tom Selzer: "Auch echte Legenden finden immer wieder einen Weg zu uns!"

Aufgepasst! Kulturredakteur Toby Frei porträtiert in regelmäßigen Abständen Menschen, die sich in Sachen Kultur einen Namen in Karlsruhe und/oder der Region erarbeitet haben: die Karlsruher Kulturköpfe! Heute: Tom Selzer, Kulturmanager des Kohi-Kulturraums in der Südstadt.