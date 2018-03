Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Curse hat beim Fest 2017 mächtig abgeräumt. Umso schöner, dass er jetzt Anfang April wieder in der Fächerstadt vorbeischaut - präsentiert von ka-news!

Liebe Rap-Fans,

die "Stadtmitte" ist an sich eine perfekte Location für Rap-Musik, ein geeigneter Raum und genügend Platz zum Abgehen, der Veranstaltungsort hat sich (übrigens auch schon für Curse) bewährt. Einfach schön, was Veranstalter Lucas Ell von New Noise so auf die Beine stellt, er bringt immer wieder grandiose Künstler nach Karlsruhe.

Um noch einmal kurz erinnerungstechnisch zurückzuwandern: Der Gig auf der 2017er Feldbühne war ein legendärer, trotz Mistwetters waren die beiwohnenden Karlsruher Rap-Heads begeistert und enthusiastisch ob des Auftritts des (wohl immer noch) besten deutschen Wortakrobaten. Ein Highlight von Das Fest 2017!

"Feuerwasser" ist deutscher Rap-Klassiker schlechthin!

Curse ist mittlerweile überzeugter Buddhist, veröffentlicht regelmäßig Podcasts und hat auch sonst seine Mitte gefunden - äußerlich ist er sich treu geblieben, innerlich ist er nach eigenen Angaben ein neuer Mensch.

Zurück zur Musik: "Feuerwasser" aus dem Jahr 2000 ist für mich ja der deutsche Rap-Klassiker schlechthin, das Werk hat mittlerweile auch schon fast zwei Jahrzehnte auf dem musikalischen Buckel, ist aber immer noch gnadenlos gut und hört sich noch taufrisch an - geniale Texte!

Auf den Gewinner wartet "Die Farbe von Wasser"!

Auch die aktuelle Scheibe "Die Farbe von Wasser" ist vortrefflich gelungen, Curse wird einfach nicht schlechter - im Gegenteil, mit der neuesten Scheibe bestätigt und zementiert der gebürtige Mindener seinen Ruf als bester MC der Republik.

ka-news verlost 1 x 2 Tickets für die Curse-Show. Des Weiteren darf sich der ka-news-Gewinner an der Abendkasse die neueste Curse-CD "Die Farbe von Wasser" mitnehmen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Freitag, 6. April, 20 Uhr (Beginn), Die Stadtmitte, Karlsruhe

www.curse.de

www.die-stadtmitte.de