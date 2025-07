Die Highlights beim Fest 2025: Von Improtheater über Live-Magic-Show bis zu mitreißenden DJ-Sets

Improtheater Karlsruhe

Schnell und witzig, laut und derb präsentiert das Improtheater Karlsruhe eine seiner klassischen Game-Shows. Mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler stellen sich den unterschiedlichsten Herausforderungen, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Es wird gereimt, gelacht, parodiert, sich in großen Dramen versunken und die wahre Liebe gefunden. Und das alles und noch viel mehr beflügelt durch die Inspirationen der Zuschauenden.

Was : Improtheater Karlsruhe

Der Magier - Christopher Köhler

Realität oder Illusion? Diese Frage durchzieht die Live-Magic-Show von Christopher Köhler, der das Publikum zu einer Reise einlädt, in deren Verlauf die Grenzen zwischen Sein und Schein kontinuierlich verschwimmen. Christopher Köhler beherrscht die Kunst, mit den Erwartungen des Publikums zu spielen und es in seinen Bann zu ziehen.

Seine Show verspricht nicht nur magische Momente, sondern auch eine fesselnde Mischung aus extremen Stunts, schockierenden Elementen und begeisternden Illusionen, Nervenkitzel, Spannung und purem Staunen. Nicht verpassen, liebe Fest-Gänger!

Was : Der Magier - Christopher Köhler

Francesco Rizzi legt auf

In Karlsruhe geboren und in Berlin zu Hause, Francesco Rizzi ist DJ und Teil des Pandora Kollektivs mit dem er die elektronische Musikszene mit seinem unverwechselbaren Sound aus Minimalhouse, Dub Techno und Electronica bereichert. In seinen Sets erschafft er ein organisches Fließen – subtil und nuanciert, mit einer Erzählweise, die sich langsam entfaltet.

Ley steht an den Decks

Ley ist eine aus Karlsruhe kommende Künstlerin, die für ihren markanten Sound bekannt ist und dafür, tiefen, hypnotischen Techno mit gebrochenen Grooves und Breakbeats zu kombinieren.

Ihre Begeisterung für alle Formen von anspruchsvoller elektronischer Musik zeigt sich deutlich in ihrer vielseitigen Sammlung. Besonders auf der Tanzfläche ist ihr Sound von treibenden Basslines und verspielten Grooves geprägt.

Best Of The Show

Im März 2025 fand “the Show” in der 25. Auflage statt. Hunderte Kinder und Jugendliche haben aktiv daran teilgenommen. Die von einer Jury ausgewählten Gewinner-Gruppen im Alter von 6-27 Jahren zeigen, was sie tänzerisch alles draufhaben.

Sie können mit unglaublichen Choreografien, freshen Outfits, tollen Beats und mit viel tänzerischem Engagement das Publikum begeistern. Bei Das Fest werden die Tänzerinnen und Tänzer alles geben, um die Feldbühne zum Beben zu bringen und das Festival-Publikum zu begeistern.

Kultige Karaokeshow auf der Feldbühne

Hier ist er wieder, der Feldbühnen Karaoke-Mitmach-Kult. Es darf wieder gesungen, performt und eine unverwechselbare Show auf die Bühne gezaubert werden. Eine bunte Mischung aus langjährigen Karaoke-Legenden und jungen, überraschenden Talenten wird die Bühne entern. Dabei geht es nicht nur um das begehrte Goldene Mikrofon, sondern vor allem um fünf wunderbare Minuten vor Publikum, die unvergesslich bleiben können.

Achtung: Es sind nur begrenzt Startplätze vorhanden. Die Anmeldung findet um 14:45 Uhr an der Feldbühne statt. Sollte es mehr Mitmachwillige als Startplätze geben, wird ausgelost. Die verfügbaren Songs werden ausgehängt. Es können Einzelpersonen, aber auch Duos bei der Karaokeshow auftreten.

Science Slam - 200 Jahre KIT

Unterhaltsam, mitreißend und anschaulich präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre faszinierenden Forschungsprojekte und lassen dabei keine Fragen offen. Nur wenige Minuten haben sie Zeit, mit ihrem Slam zu überzeugen, wobei der Einsatz kreativer Mittel wie Performances, Visualisierungen oder Live-Experimente ausdrücklich erwünscht ist.

Die Themenvielfalt erstreckt sich über die Bereiche der Natur- und Geisteswissenschaften und bietet eine bunte Palette an Erkenntnissen. Wer wird am Ende zur Rampensau gekürt, wer brilliert mit einem visuellen Feuerwerk und wer sorgt für die meisten Lacher? Die Meinung des Publikums beim Science Slam zählt.

