ZFC Meuselwitz – Karlsruher SC heute live im TV und Stream: Läuft das Pokalspiel auch im Free-TV?

2025/26 geht nicht nur die Bundesliga, sondern auch der DFB-Pokal in eine neue Runde. In dieser Saison wird der seit 1935 alljährlich stattfindende Pokalwettbewerb bereits zum 83. Mal ausgetragen. Er gilt nach der deutschen Meisterschaft als der prestigeträchtigste Titel im deutschen Fußball auf Vereinsebene. Gerd Müller ist mit insgesamt 78 Treffern bis heute Rekordtorschütze, der FC Bayern München hält derweil mit zwanzig gewonnenen Endspielen den Rekord für die meisten Titelgewinne im DFB-Pokal. Zuletzt behielt allerdings der VfB Stuttgart im Pokalfinale 2024/25 mit 4:2 die Oberhand gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld und gewann den Wettbewerb zum vierten Mal in der Vereinshistorie. Im DFB-Pokal ist es ganz normal, dass Teams aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten, vor allem während der ersten Runden des Turniers.

Mit dem ZFC Meuselwitz und dem KSC treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Regionalligist und ein Zweitligist aufeinander. Wann genau findet die Begegnung zwischen den beiden Mannschaften statt? Wann ist Anstoß und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um das Spiel gibt es hier in diesem Artikel.

ZFC Meuselwitz – Karlsruher SC heute im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Dem Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 entsprechend findet die Partie in der ersten Runde zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem KSC am 17. August 2025 statt. Folglich fällt der Termin auf einen Sonntag. Der Anstoß ist für Punkt 15.30 Uhr geplant, ausgetragen wird das Duell auf dem Rasen der Bluechip-Arena in Meuselwitz. Das Fußballstadion in der thüringischen Stadt bietet Platz für 5260 Zuschauer.

Meuselwitz gegen den KSC live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

In der Saison 2025/26 obliegt die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 wieder dem Pay-TV-Sender Sky sowie den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Wer ausnahmslos alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchte, kommt jedoch um ein kostenpflichtiges Sky-Abo leider nicht herum. Ein solches Abonnement kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos zurzeit 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025).

Fünfzehn ausgewählte Begegnungen des Turniers gibt es kostenlos im linearen TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Dazu gehören unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Vorher zeigen beide Sender in jeder Runde mindestens zwei oder mehr Spiele. Die Partie zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem KSC wird hingegen ausschließlich bei Sky übertragen. Demnach benötigen alle, die dieses Spiel live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Meuselwitz und dem KSC im Überblick:

Spiel: ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: bluechip-Arena, Meuselwitz

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

ZFC Meuselwitz gegen den KSC im DFB-Pokal 2025/26: Bilanz der beiden Teams

Bislang haben der ZFC Meuselwitz und der Karlsruher SC noch nie gegeneinander gespielt. Die Frage nach der Bilanz ist somit ziemlich schnell abgehakt. Das DFB-Pokalspiel am 17. August 2025 wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sein. Als Zweitligist dürfte der KSC als Favorit in die Partie gegen den Regionalligisten aus Meuselwitz gehen, doch der DFB-Pokal ist bekannt dafür, dass gerade die vermeintlichen Underdogs immer wieder für Überraschungen sorgen.