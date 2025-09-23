KSC gegen Magdeburg: VBK bietet wieder Shuttle-Service zum Heimspiel an

Das geht aus einer Pressemitteilung der VBK vom 23. September hervor. Der Stuttle fährt wie ab 11 Uhr vom Durlacher Tor von der Haltestelle am Adenauerring (nördlich der Tram-Haltestellen auf Höhe der ehemaligen Kinderklinik) zum BBBank Wildpark. Bis zum Anpfiff des Spiels pendeln die Busse in diesem Abschnitt. Die An- und Abreise mit dem Karlsruher Verkehrsbund (KVV) ist im Preis der Eintrittskarte enthalten.

Rücktransport für beeinträchtigte Fans

Für mobilitätseingeschränkte Stadionbesucher steht der Shuttle-Service auch nach Spielende zur Verfügung. Etwa 30 Minuten nach Abpfiff fahren die Busse von der Kreuzung Adenauerring/Theodor-Heuss-Allee zurück zum Durlacher Tor.

Verkehrsänderungen rund ums Stadion

Rund 45 Minuten vor Spielende bis etwa eine Stunde nach Abpfiff ist der Adenauerring bei KSC-Heimspielen für den Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Buslinie 30 zwischen Durlacher Tor und Pastor-Felke-Straße über die Karl-Wilhelm-Straße und Parkstraße umgeleitet. Die Haltestellen Studentenhaus und Emil-Gött-Straße entfallen.

Je nach Verkehrslage kann es zu weiteren Änderungen kommen: Falls der Klosterweg nicht befahrbar ist, weichen die Busse kurzfristig über die Rintheimer Querallee aus.