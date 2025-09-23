Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
KSC / Karlsruher SC
Icon Pfeil nach unten

Shuttle-Service zur KSC-Partie: Alle Infos zur Anreise mit den VBK

Karlsruhe

KSC gegen Magdeburg: VBK bietet wieder Shuttle-Service zum Heimspiel an

KSC-Fans aufgepasst: Anpfiff ist am Samstag, 27. September im BBBank Wildpark um 13 Uhr. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bieten dazu ab 11 Uhr einen Shuttle-Service zwischen Durlacher Tor und Stadion an.
Von Pressemitteilung und Emelie Stump
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Das geht aus einer Pressemitteilung der VBK vom 23. September hervor. Der Stuttle fährt wie ab 11 Uhr vom Durlacher Tor von der Haltestelle am Adenauerring (nördlich der Tram-Haltestellen auf Höhe der ehemaligen Kinderklinik) zum BBBank Wildpark. Bis zum Anpfiff des Spiels pendeln die Busse in diesem Abschnitt. Die An- und Abreise mit dem Karlsruher Verkehrsbund (KVV) ist im Preis der Eintrittskarte enthalten.

    Rücktransport für beeinträchtigte Fans

    Für mobilitätseingeschränkte Stadionbesucher steht der Shuttle-Service auch nach Spielende zur Verfügung. Etwa 30 Minuten nach Abpfiff fahren die Busse von der Kreuzung Adenauerring/Theodor-Heuss-Allee zurück zum Durlacher Tor.

    Verkehrsänderungen rund ums Stadion

    Rund 45 Minuten vor Spielende bis etwa eine Stunde nach Abpfiff ist der Adenauerring bei KSC-Heimspielen für den Verkehr gesperrt. In diesem Zeitraum wird die Buslinie 30 zwischen Durlacher Tor und Pastor-Felke-Straße über die Karl-Wilhelm-Straße und Parkstraße umgeleitet. Die Haltestellen Studentenhaus und Emil-Gött-Straße entfallen.

    Je nach Verkehrslage kann es zu weiteren Änderungen kommen: Falls der Klosterweg nicht befahrbar ist, weichen die Busse kurzfristig über die Rintheimer Querallee aus.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden