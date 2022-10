Hannover vor 1 Stunde

Trotz selbstbewusster Mannschaft: Darum blieb der Karlsruher SC gegen Hannover chancenlos

Der Abwärtstrend hält an - ja, die KSC-Talfahrt nimmt durch das 0:1 in Hannover sogar noch an Fahrt auf. Nach der erneuten Niederlage, der vierten sieglosen Partie in Folge, wird die Luft dünner, der Abstand zur Abstiegszone geringer.