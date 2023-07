Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Nach einem erfolgreichen Liga-Auftakt gegen Osnabrück am Samstag, durfte der Karlsruher SC am Sonntag zum Testspiel gegen FC 08 Homburg antreten. Die Partie endete unentschieden (1:1). Rund 150 Zuschauer waren in Karlsruhe zugegen.

Aufstellung KSC: Weiß (46. Eisele) – Herold, Beifus, Seidel, Thiede – Öztüzk, Burnic (64. Afonso), Brosinski (64. Dettling), Arase (64. Souchard) – Marino, Rossmann (64. Alpsoy) Aufstellung FC 08 Homburg: Kretzschmar – Lippert (71. Akoto), Weber (46. Kirchhoff), Dombrowka, Heilig – Mendler (81. Ardestani), Hoffmann (71. Knezevic), Steinmetz (81. Schmidt), Perdedaj (81. Quirin) – Hummel (71. Stavridis), Eisele (64. Harres) Tore Kelvin Arase (47.)

